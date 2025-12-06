Musk diz que União Europeia deveria ser abolida após multa milionária ao X

247 - Elon Musk, dono da rede social X, afirmou que a União Europeia “deveria ser abolida” após o anúncio de uma multa de 120 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 747 milhões, aplicada à plataforma.

A punição foi aplicada depois de uma investigação conduzida pelas autoridades do bloco europeu. Segundo os reguladores, a rede social violou normas digitais da União Europeia, que nos últimos anos endureceu a fiscalização sobre grandes empresas de tecnologia que operam em seu território.

A multa foi formalizada na sexta-feira (7) e representa uma das sanções mais expressivas já aplicadas dentro das novas regras digitais adotadas pela União Europeia.

A decisão também provocou reação do governo dos Estados Unidos. A administração de Donald Trump, atual presidente dos EUA, criticou publicamente a penalidade imposta ao X. No início de seu mandato, Trump havia se alinhado a Musk em propostas para reduzir a força de trabalho federal e cortar gastos públicos. Posteriormente, no entanto, os dois passaram a divergir em diversos temas.