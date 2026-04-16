Na presidência do BRICS, Índia planeja para maio reunião de chanceleres

247 - A Índia, no exercício da presidência pro tempore do BRICS, confirmou a realização de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do bloco para maio de 2026. O anúncio, divulgado originalmente pelo jornal The Hindu e repercutido pela agência Prensa Latina, marca um momento estratégico para o grupo intergovernamental, que busca consolidar sua influência global e integrar as dez nações que aderiram como países parceiros no último ano.

O encontro de chanceleres servirá como o pilar diplomático para alinhar as posições dos membros permanentes — Brasil, Rússia, China, África do Sul, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos, Indonésia e a anfitriã Índia — antes das cúpulas de alto nível.

Saúde pública como prioridade estratégica

O pontapé inicial da gestão indiana já foi dado com a liderança da primeira reunião do Grupo de Trabalho de Saúde do BRICS. Durante o evento, a Secretária de Saúde da Índia, Punya Salila Srivastava, delineou a visão de Nova Délhi: promover uma cooperação em saúde que seja inclusiva, sustentável e, acima de tudo, baseada em evidências científicas.

"A presidência indiana reconhece a diversidade dos sistemas de saúde e os diferentes contextos socioeconômicos dos membros", afirmou Srivastava. Entre as propostas de maior impacto está a criação da Missão BRICS para Estilos de Vida Saudáveis, um projeto desenhado para combater o avanço de doenças crônicas não transmissíveis através do controle de fatores de risco como o sedentarismo e o consumo de tabaco e álcool.

Inovação e Medicina Tradicional

A agenda indiana para 2026 também traz à mesa a valorização dos conhecimentos ancestrais. O governo de Nova Délhi defende a integração da medicina tradicional — baseada na biodiversidade e saberes indígenas — aos sistemas de saúde pública modernos. O objetivo é que essa fusão contribua para a cobertura universal de saúde e o desenvolvimento sustentável.

Outros tópicos técnicos discutidos e que devem avançar até a reunião de maio incluem:

Arquitetura Digital de Saúde: Fomento à tecnologia para continuidade do atendimento médico.

Alerta Precoce: Um sistema integrado para prevenir e responder a doenças infecciosas em massa.

Rede de Pesquisa sobre Tuberculose: Fortalecimento da colaboração científica entre os membros.

Expansão e Geopolítica

O cenário para 2026 é de um bloco visivelmente mais robusto. Com a adesão, em 2025, de países como Belarus, Bolívia, Cuba, Vietnã e Nigéria na categoria de parceiros, o BRICS reafirma seu papel como a principal plataforma de consulta e cooperação para o "Sul Global".

A reunião de ministros das Relações Exteriores em maio será o palco decisivo para discutir a governança política e econômica global, buscando equilibrar os interesses de um grupo que hoje representa uma parcela significativa da população e do PIB mundial.