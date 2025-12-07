Netanyahu afirma que não abandonará a política caso receba o indulto

Reuters - O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no domingo que não se aposentará da política caso receba um indulto do presidente do país em seu julgamento por corrupção, que já dura anos.

Questionado por um repórter se planejava se aposentar da vida política caso recebesse um indulto, Netanyahu respondeu: "não".

No mês passado, Netanyahu pediu indulto ao presidente Isaac Herzog, com os advogados do primeiro-ministro argumentando que as frequentes aparições em tribunal estavam prejudicando a capacidade de Netanyahu de governar e que um indulto seria benéfico para o país .

Em Israel, o indulto geralmente é concedido somente após a conclusão do processo legal e a condenação do acusado. Não há precedentes para a concessão de indulto durante o julgamento.

Netanyahu negou repetidamente qualquer irregularidade em resposta às acusações de suborno, fraude e quebra de confiança, e seus advogados afirmaram que o primeiro-ministro ainda acredita que o processo judicial, se concluído, resultará em sua absolvição completa.

Antes do pedido de Netanyahu, o presidente dos EUA, Donald Trump, escreveu a Herzog, instando o presidente israelense a considerar a possibilidade de conceder um indulto ao primeiro-ministro.

Alguns políticos da oposição israelense argumentaram que qualquer indulto deveria ser condicionado à aposentadoria de Netanyahu da política e à confissão de culpa. Outros afirmaram que o primeiro-ministro deve primeiro convocar eleições nacionais, previstas para outubro de 2026.