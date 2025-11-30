Papa Leão: Estado palestino é "única" solução para conflito israelense

Por Joshua McElwee

A BORDO DO VOO PAPAL PARA BEIRUTE, 30 Nov (Reuters) - O papa Leão disse neste domingo que a única solução para o conflito de décadas entre Israel e o povo palestino deve incluir um Estado palestino, reafirmando a posição do Vaticano.

"Todos nós sabemos que, neste momento, Israel ainda não aceita essa solução, mas nós a vemos como a única solução", disse Leão, o primeiro papa dos Estados Unidos, a jornalistas em um voo da Turquia para o Líbano, durante sua primeira coletiva de imprensa durante voo.

"Também somos amigos de Israel e estamos tentando ser uma voz mediadora entre as duas partes para ajudá-las a chegar a uma solução com justiça para todos", acrescentou o papa, falando em italiano.

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reafirmou a oposição a um Estado palestino depois que até mesmo seu maior aliado, os EUA, indicou apoio à independência da Palestina.

Leão falou em uma breve conferência de imprensa de oito minutos focada em sua visita à Turquia, que ele visitou de quinta-feira a domingo em sua primeira viagem ao exterior desde a eleição em maio como líder da Igreja Católica de 1,4 bilhão de membros.

O papa disse que ele e o presidente turco, Tayyip Erdogan, discutiram os conflitos entre Israel e Palestina e entre Ucrânia e Rússia, e que a Turquia tem um papel importante a desempenhar para ajudar a acabar com as duas guerras, disse Leão.

Durante sua visita à Turquia, o papa advertiu que o futuro da humanidade está em risco por causa do número incomum de conflitos sangrentos no mundo e condenou a violência em nome da religião.

(Reportagem de Joshua McElwee)