Netanyahu não morreu; Primeiro-ministro posta vídeo rebatendo boatos

247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, publicou neste domingo (15) um vídeo nas redes sociais para rebater rumores que circulavam na internet sobre sua suposta morte. A informação foi divulgada pela CNN Brasil, após uma onda de especulações que ganhou força nas plataformas digitais nos últimos dias.

No vídeo divulgado neste domingo no Instagram, Netanyahu aparece em uma cafeteria e é abordado por um interlocutor que comenta os rumores que circulam na internet."Dizem na internet que você está morto."

O primeiro-ministro responde fazendo um trocadilho com a palavra hebraica “met”, que significa “morto”, e a expressão “met al”, usada para indicar grande apreço por algo."Eu morro [de amores] por café. E quer saber? Eu morro [de amores] pelo meu povo, a forma como eles se comportam é fantástica".

Durante o vídeo, Netanyahu também ironiza outro boato que circulava nas redes sociais, segundo o qual uma de suas aparições recentes teria sido gerada por inteligência artificial. Alguns usuários chegaram a afirmar que a imagem mostrava o premiê com seis dedos em uma das mãos."Você quer contar o número de dedos? Aqui, venha, viu? Muito bem. Saúde".

Segundo dados do Google Trends, desde a tarde da última sexta-feira (13) houve um aumento significativo nas pesquisas relacionadas ao estado de saúde do premiê israelense. Expressões como “Netanyahu está morto?” e “Netanyahu está vivo?” passaram a figurar entre os termos mais procurados globalmente.

O pico de interesse ocorreu na noite de sábado (14), quando o tema também ganhou destaque entre os assuntos mais comentados na rede social X. As especulações se intensificaram em meio ao contexto de tensão no Oriente Médio e às recentes ofensivas militares envolvendo Israel e o Irã.