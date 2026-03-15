Guarda Revolucionária do Irã ameaça Netanyahu e promete persegui-lo até a morte

247 – A Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) ameaçou neste domingo o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarando que continuará a persegui-lo até matá-lo caso ele permaneça vivo. A declaração foi divulgada em comunicado publicado no site oficial do corpo militar, Sepah News.

Segundo o comunicado, a IRGC classificou Netanyahu como um “criminoso que mata crianças” e afirmou que continuará a persegui-lo diretamente. “Se este criminoso que mata crianças estiver vivo, continuaremos a persegui-lo e a matá-lo com toda a força”, afirmou a Guarda Revolucionária.

A ameaça foi divulgada em meio à escalada das tensões militares no Oriente Médio e à continuidade dos confrontos envolvendo Israel e forças aliadas do Irã na região.

Declaração da Guarda Revolucionária

No texto divulgado pelo Sepah News, a Guarda Revolucionária adotou um tom extremamente duro ao se referir ao premiê israelense, acusando-o de responsabilidade por ataques contra civis palestinos.

“Se este criminoso que mata crianças estiver vivo, continuaremos a persegui-lo e a matá-lo com toda a força”, reiterou o comunicado, apontando diretamente Netanyahu como alvo.

A IRGC é uma das principais estruturas militares do Irã e exerce forte influência nas operações externas e na política de segurança do país.

Ataque conjunto com o Hezbollah

Além da ameaça direta ao líder israelense, a Guarda Revolucionária também afirmou que realizou neste domingo um ataque conjunto de mísseis contra Israel ao lado do Hezbollah, movimento libanês aliado de Teerã.

De acordo com a agência iraniana Fars, vinculada ao Estado iraniano, a operação teria sido conduzida de forma coordenada entre as forças da IRGC e o grupo libanês, ampliando o risco de escalada regional do conflito.

O Hezbollah, sediado no Líbano e apoiado pelo Irã, tem sido um dos principais atores militares na frente norte contra Israel desde o agravamento das tensões no Oriente Médio.