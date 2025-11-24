Netanyahu reafirma estratégia de agressões e eleva tensão regional
O governante sionista tentou justificar ataques ao Hezbollah no Líbano e ao Hamas na Faixa de Gaza
247 - O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, abriu a reunião semanal de gabinete, no domingo (23), em meio à escalada de tensões em Gaza e no Líbano. O encontro antecedeu o ataque aéreo que matou o número dois do Hezbollah em Beirute e expôs disputas internas no governo, informa o jornal The Times of Israel.
Logo no início da reunião, o premiê destacou que o país está atuando em múltiplas frentes. “Continuamos a combater o terrorismo em várias frentes”, afirmou. Neste fim de semana, o exército israelense atacou o Líbano e assassinou um líder do Hezbollah. Netanyahu reafirmou a estratégia de guerra ao afirmar que fará “tudo o que for necessário para impedir que o Hezbollah restabeleça sua capacidade de nos ameaçar.” Ele também declarou que continuará atacando o Hamas, sob a alegação de que o movimento da resistência palestina em Gaza viola o cessar-fogo. No sábado, Israel realizou novos ataques na Faixa de Gaza. Segundo o gabinete do premiê, cinco altos integrantes do Hamas foram mortos na operação.