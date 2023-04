Netanyahu reverte decisão de demitir ministro da Defesa que provocou protestos em Israel

Apoie o 247

(Reuters) — O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse nesta segunda-feira que deixaria o ministro da Defesa Yoav Gallant no lugar, dada a escalada da crise de segurança, revertendo a decisão de demitir o ministro que provocou protestos e levantou alarme no exterior.

Ele disse que os dois haviam resolvido seu desentendimento sobre o chamado público lançado por Gallant no mês passado para parar com o plano de revisão judicial amargamente divisivo do governo, que Gallant disse ter se tornado uma ameaça à segurança de Israel.

Na semana passada, Netanyahu anunciou que iria adiar a demissão.

“Decidi deixar para trás nossas diferenças”, disse Netanyahu em uma entrevista coletiva na segunda-feira. Ele disse que os dois haviam trabalhado em conjunto durante as duas últimas semanas.

Um turista italiano foi morto e cinco pessoas ficaram feridas em um carro batendo em Tel Aviv na sexta-feira, horas depois que duas irmãs israelenses e sua mãe foram mortas em um ataque a tiros na Cisjordânia ocupada.

Os ataques, após uma noite de atentados transfronteiriços em Gaza e no Líbano, aumentaram as tensões israelo-palestinianas após as batidas policiais israelenses na mesquita Al-Aqsa de Jerusalém esta semana.

As tensões ameaçaram aumentar quando Israel respondeu a uma barragem de foguetes, atingindo alvos ligados ao grupo islâmico Hamas em Gaza e no sul do Líbano, mas os combates entraram em uma trégua na sexta-feira.

Uma pesquisa de opinião no domingo, do Channel 13 News de Israel, mostrou que o partido Likud de Netanyahu perderia mais de um terço de suas cadeiras se uma eleição fosse realizada agora, e Netanyahu não conseguiria obter a maioria com seus parceiros de coalizão de extrema-direita.

“Não estou perturbado com a pesquisa”, disse Netanyahu aos repórteres.

O primeiro-ministro disse que as relações com os Estados Unidos, que pareciam tensas com a revisão judicial planejada do governo, permaneceram “apertadas” e os dois países desfrutaram de segurança e cooperação de inteligência.

O governo de Netanyahu fez uma pausa na legislação sobre a revisão para permitir discussões de compromisso com os partidos de oposição após semanas de protestos em todo o país.

