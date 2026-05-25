'O mundo precisa escolher entre a guerra e o futuro', afirma Lula

247 - O presidente Lula (PT) afirmou nesta segunda-feira (25), em Brasília, que “o mundo precisa escolher entre aprofundar a lógica da guerra ou investir no futuro da humanidade”, durante a abertura do 1º Fórum de Reitores Brasil-África.

No pronunciamento, Lula criticou a “incapacidade coletiva de dialogar”, citou o avanço dos gastos militares no mundo e apontou o “esvaziamento” de organismos internacionais como a Unesco e a OMS em um cenário de enfraquecimento do multilateralismo.

Segundo o presidente, os gastos militares chegaram a quase US$ 3 trilhões em 2025, o maior valor já registrado na história. Lula comparou esse montante à escassez de recursos destinados à educação e ao combate à fome.

“Em um mundo conflagrado, os gastos militares alcançaram quase US$ 3 trilhões em 2025, o maior valor já registrado em toda a história. Mas faltam recursos para investir em educação e no combate à fome”, afirmou.

Lula destacou que a parcela da ajuda oficial ao desenvolvimento destinada à educação é de apenas US$ 18 bilhões por ano. Segundo ele, esse valor equivale a “apenas dois dias e meio” do que o mundo gasta com armamentos.

Ao abordar os conflitos internacionais, o presidente citou a guerra no Irã como o exemplo mais recente da dificuldade global de construir soluções pelo diálogo. Para Lula, a crise revela a fragilidade das instâncias internacionais em um momento de disputas crescentes. “A guerra no Irã é o exemplo mais recente da incapacidade coletiva de dialogar”, disse.

O presidente também afirmou que o multilateralismo sofre ataques recorrentes e que a ONU está paralisada. Na avaliação de Lula, instituições consideradas fundamentais para o Sul Global enfrentam um processo de enfraquecimento.

“O multilateralismo sofre ataques recorrentes, a ONU está paralisada, organizações internacionais fundamentais para o Sul Global, como a Unesco e OMS, estão sendo esvaziadas”, declarou.

Lula defendeu que a comunidade internacional precisa decidir entre manter a lógica dos conflitos ou direcionar esforços para áreas como educação, desenvolvimento e combate à fome. “O mundo precisa escolher entre aprofundar a lógica da guerra ou investir no futuro da humanidade”, afirmou.

Na parte final desse trecho do discurso, o presidente elogiou a atuação da União Africana e afirmou que o bloco constrói uma trajetória de resistência, soberania e afirmação internacional. “A União Africana está construindo uma trajetória extraordinária de resistência, soberania e afirmação internacional, que nos serve de inspiração”, disse Lula.