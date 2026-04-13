Obama comemora eleição na Hungria como vitória global da democracia

247 - A eleição na Hungria, que resultou na vitória da oposição e na derrota do primeiro-ministro Viktor Orbán, foi comemorada pelo ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama como um marco para a democracia global. Em publicação na rede social X, ele afirmou que o resultado reflete a força dos valores democráticos e a resiliência da população húngara, destacando a importância da igualdade, da justiça e do Estado de Direito.

Ele escreveu: “A vitória da oposição na Hungria ontem, assim como a eleição polonesa em 2023, é uma vitória para a democracia, não apenas na Europa, mas em todo o mundo. Acima de tudo, é um testemunho da resiliência e determinação do povo húngaro — e um lembrete para todos nós de continuar lutando por justiça, igualdade e Estado de Direito.”

O posicionamento ocorre após Viktor Orbán reconhecer sua derrota no pleito. Em discurso a apoiadores em Budapeste, o primeiro-ministro afirmou que os resultados foram “dolorosos para nós, mas claros”, sinalizando o reconhecimento do resultado eleitoral.

A manifestação de Obama repercutiu amplamente nas redes sociais, gerando tanto apoio quanto críticas de usuários. Parte das reações destacou a importância da participação cidadã e do engajamento político como elementos centrais para o fortalecimento das instituições democráticas.

Outras respostas, no entanto, trouxeram questionamentos e críticas ao ex-presidente norte-americano, evidenciando o ambiente polarizado em torno de temas políticos internacionais e do papel de lideranças globais em debates sobre democracia.