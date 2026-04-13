247 - O resultado das eleições parlamentares realizadas na Hungria reacendeu debates sobre o futuro da União Europeia, após uma avaliação feita por uma autoridade russa sugerir que o cenário político pode acelerar o enfraquecimento do bloco. A análise foi divulgada após a vitória do partido de oposição Tisza, que conquistou ampla maioria no Parlamento húngaro.

Segundo informações da agência TASS, o enviado especial do presidente Vladimir Putin para investimentos e cooperação econômica internacional, Kirill Dmitriev, afirmou que o desfecho eleitoral no país europeu pode intensificar a crise na União Europeia. Ele também atua como diretor-executivo do Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF).

Em publicação na rede social X, Dmitriev comentou declarações do ativista britânico Tommy Robinson sobre a situação política na Hungria e fez uma projeção sobre o impacto no bloco europeu. “Isto só vai acelerar o colapso da UE. Vejam se estou certo daqui a 4 meses”, escreveu.

As eleições parlamentares realizadas em 12 de abril resultaram na vitória do partido Tisza, que garantiu 138 das 199 cadeiras da Assembleia Nacional, o parlamento unicameral da Hungria. O resultado representa uma mudança significativa na correlação de forças políticas no país.

A avaliação do enviado russo insere-se em um contexto mais amplo de tensões políticas e disputas sobre o futuro da União Europeia, especialmente diante de mudanças internas em países-membros e do avanço de forças políticas com agendas distintas dentro do bloco.