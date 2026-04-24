Ocupação israelense no sul do Líbano eleva tensões

247 - A ocupação israelense no sul do Líbano, marcada pela imposição de uma linha militar que impede o retorno de moradores às suas casas, tem ampliado as tensões no país e elevado o risco de novos confrontos. A permanência das tropas e a destruição de vilarejos ao longo da fronteira alimentam a percepção local de que se trata de uma ocupação prolongada, com potencial de desencadear resistência armada.

De acordo com reportagem da Al Jazeera, a presença militar israelense inclui uma chamada “linha amarela”, que abrange dezenas de vilarejos na região de fronteira. Segundo a emissora, os moradores estão impedidos de atravessar essa linha e retornar às suas casas, muitas das quais já foram destruídas, eliminando qualquer possibilidade imediata de reassentamento.

Linha militar e destruição de vilarejos

Israel afirma que a medida tem como objetivo reforçar a segurança na fronteira e afastar o Hezbollah da região. No entanto, para a população local, a política é vista como mais uma forma de ocupação territorial. A devastação de comunidades inteiras agrava o cenário humanitário e reforça o sentimento de deslocamento forçado entre os civis.

Autoridades libanesas também têm reagido à situação. O presidente do Parlamento do Líbano alertou que a permanência de forças israelenses em território libanês pode levar à retomada da resistência armada, indicando o risco de uma nova escalada no conflito.

Hezbollah sinaliza com resistência

O Hezbollah, por sua vez, tem sinalizado que pretende manter a resistência.

A tensão no sul do país ocorre em paralelo a movimentações diplomáticas. Um enviado da Arábia Saudita esteve recentemente em Beirute para reuniões com lideranças libanesas, reforçando a necessidade de manter alinhamento com a iniciativa de paz árabe.

A ocupação israelense também evidencia que não apenas o Hezbollah rejeita propostas de paz nas atuais condições, mas setores da sociedade libanesa afirmam sentir-se alvo tanto de pressões externas quanto de tensões internas.

O país enfrenta, assim, um momento de forte polarização e instabilidade, com a ocupação no sul servindo como catalisador de um cenário já marcado por fragilidades políticas e sociais.