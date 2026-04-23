ONU substitui imagem de Jesus Cristo destruída por soldado israelense no Líbano

247 - Soldados italianos que integram a força de paz da Organização das Nações Unidas no Líbano substituíram um crucifixo destruído por um soldado israelense no sul do país. A imagem religiosa havia sido vandalizada na vila de Debel, o que provocou ampla repercussão e condenação ao longo da semana, informa a agência Reuters. Segundo as autoridades, os dois soldados envolvidos foram retirados de suas funções de combate e colocados sob detenção por 30 dias.

A reposição do crucifixo foi realizada por integrantes italianos da missão da ONU no Líbano, conhecida como UNIFIL. A iniciativa foi destacada pela primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, que agradeceu a atuação do contingente. "Gostaria de agradecer ao comandante Diodato Abagnara e a todo o contingente italiano da UNIFIL por decidir doar um novo crucifixo à vila libanesa de Debel", afirmou.

Meloni também comentou o impacto simbólico da ação, mencionando a reinstalação da imagem no mesmo local onde estava a escultura destruída dias antes. "As imagens da estátua sendo entregue à comunidade e colocada no exato local onde ela foi destruída há poucos dias por um soldado das IDF (Forças de Defesa de Israel) são emocionantes e enviam uma mensagem poderosa de esperança, diálogo e paz", disse.