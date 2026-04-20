Soldado israelense gera revolta após destruir com marretadas imagem de Jesus Cristo em vila no Líbano

247 - Uma foto impactante, que mostra um soldado israelense destruindo uma imagem de Jesus Cristo em uma vila cristã no sul do Líbano, gerou grande revolta e reações contundentes. A agressão foi amplamente divulgada nas redes sociais.

A imagem, compartilhada pelo jornalista libanês Younis Tirawi na plataforma X, revela a figura de Jesus crucificado de forma perturbadora: com a cabeça no chão e os braços removidos da cruz, um soldado israelense aparece batendo na imagem com uma marreta. Embora a data da captura da foto não tenha sido divulgada, ela foi tirada na vila de Debel, localizada na região de Nabatiyeh, que tem sido alvo de bombardeios e operações terrestres pelas tropas israelenses desde o início da recente ofensiva em abril.

Maroun Nassif, vice-administrador da vila, expressou sua indignação em declarações à CNN, afirmando: “Nós certamente condenamos esse vergonhoso ato porque ele ofende nossos sentimentos religiosos e é um ataque às nossas crenças sagradas”. O Exército de Israel, que reconheceu a legitimidade da imagem, anunciou ter constatado que o infrator era um soldado operando no sul do Líbano e afirmou que “medidas apropriadas serão tomadas contra os envolvidos, de acordo com as conclusões” da investigação.

O incidente provocou duras críticas de parlamentares árabes no Parlamento israelense. Ayman Odeh, um dos deputados, fez uma observação irônica na plataforma X, aguardando uma justificativa de que “o soldado se sentiu ameaçado por Jesus”. Ahmad Tibi, outro parlamentar palestino-israelense, questionou se “esses racistas também aprenderam com Donald Trump a insultar Jesus e insultar o Papa Leão [XIV]”, em referência a imagens recentes do presidente americano associadas a figuras religiosas.

Além da imagem de Jesus, ataques israelenses no sul do Líbano têm causado danos a outros locais de culto. A imprensa local informou que um mausoléu islâmico na região de Tiro foi danificado, assim como outros nove locais de importância religiosa, resultando em estragos significativos devido ao conflito.