OEA denuncia "vandalismo" contra o Capitólio: "ataque ao funcionamento democrático"

247 - A Secretaria-Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) publicou, nesta quarta-feira, 6, um comunicado sobre a invasão do Capitólio, sede do Legislativo dos Estados Unidos, por apoiadores de Donald Trump (Republicano) para impedir a certificação eleitoral de Joe Biden (Democrata) pelo Congresso.

A OEA “condena e repudia o atentado contra as instituições que está ocorrendo no dia de hoje nos Estados Unidos por manifestantes que desconsideram os recentes resultados eleitorais”.

“A Democracia tem seu pilar fundamental na independência dos Poderes do Estado, que devem atuar completamente livres de pressão”, afirma a nota. “O exercício da força e do vandalismo contra as instituições constitui um grave ataque contra o funcionamento democrático”, continua.

“Urge recuperar a racionalidade necessária e encerrar o processo eleitoral de acordo com a Constituição e os procedimentos institucionais correspondentes”, concluiu a OEA.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o presidente dos EUA, Donald Trump, defendeu que os manifestantes que invadiram o Capitólio voltem para suas casas para restaurar a paz. Porém, ele não foi incisivo, uma vez que ele reforçou o argumento que levou os seus apoiadores ao Capitólio, ao ressaltar novamente que as eleições teriam sido fraudadas.

