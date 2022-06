ONU alertou em duas ocasiões para os níveis de violência na região em que indigenista e jornalista britânico desapareceram

A ONU pediu que o Estado brasileiro garantisse "a segurança de indígenas e outros atores sociais" na região do Vale do Javari entre os anos de 2017 e 2020 edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Organização das Nações Unidas (ONU) alertou o governo brasileiro em diversas ocasiões para os níveis de violência na região do Vale do Javari, na Amazônia, local onde o indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e o jornalista britânico Dom Phillips desapareceram no último domingo (5). Pereira, considerado um dos indigenistas mais experientes do país, vinha sendo alvo de ameaças por parte de madeireiros, garimpeiros e pescadores ilegais. De acordo com o procurador jurídico da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (UNivaja), Eliesio Marubo, três pessoas são suspeitas de envolvimento com o caso, sendo que uma delas já teria sido detida pela polícia.

Segundo a coluna do jornalista Jamil Chade, no UOL, os alertas da ONU foram feitos após entidades internacionais denunciarem invasões nos territórios indígenas e pedirem providências do estado brasileiro por meio de dois comunicados entre 2017 e 2020. Nas ocasiões a ONU afirmou que “a garantia de segurança de indígenas e outros atores sociais na região era de responsabilidade do Estado”.

“A partir de 2018 e 2019, os relatos são de que a violência ganha uma nova dimensão e, mesmo assim, o Palácio do Planalto optou por não atender aos pedidos dos indigenistas. Nos últimos meses, a questão indígena passou a ser alvo de constantes questionamentos por parte da ONU, denunciando as omissões do atual governo brasileiro”, ressalta a reportagem.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um alerta específico sobre o Vale do Javari foi emitido há cinco anos através da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) e pelo Escritório Regional para a América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. No documento estava expressa a “preocupação” diante de um “massacre de povos indígenas em isolamento voluntário, próximo aos limites superiores do rio Jandiatuba, na Terra Indígena Vale do Javari''.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As entidades pediram que o governo brasileiro “adotasse medidas para prevenir e responder às atividades ilegais de mineração, cultivo, caça, pesca e extração ilegal de madeira nos territórios indígenas em análise” e que havia uma preocupação com o fato da região enfrentar “um contexto caracterizado por um aumento das incursões e atos de violência contra comunidades em isolamento voluntário e contato inicial na região do Vale do Javari".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo informações recebidas pelas duas instituições, o massacre foi apenas "um dos inúmeros relatos das comunidades indígenas de incursões e ataques contra os povos indígenas em isolamento voluntário e contato inicial na área, perpetrados por garimpeiros, agricultores e madeireiros ilegais".

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE