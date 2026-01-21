ONU exige de Israel o fim de agressões contra suas instalações nos territórios palestinos ocupados

247 - O secretário-geral das Nações Unidas manifestou preocupação com as recentes ações das forças israelenses contra instalações vinculadas à organização internacional e voltou a cobrar o respeito às normas do direito internacional. Em declaração transmitida por seu porta-voz adjunto, Farhan Haq, a chefia da ONU apontou uma escalada considerada inaceitável de agressões direcionadas a organismos das Nações Unidas em território palestino ocupado.

Segundo o comunicado, divulgado pela agência Prensa Latina, a ONU exigiu a devolução e a restauração do complexo Sheikh Jarrah, além de outras instalações administradas pela Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA). O secretário-geral ressaltou que o local abriga uma sede das Nações Unidas e, por esse motivo, possui caráter inviolável, não podendo ser alvo de qualquer tipo de interferência externa.

Na avaliação da ONU, as ações das forças israelenses representam uma violação direta das obrigações internacionais assumidas por Israel. O secretário-geral considerou incompatível a continuidade das agressões contra a UNRWA com os compromissos previstos no direito internacional, incluindo aqueles estabelecidos pela Carta das Nações Unidas e pela Convenção sobre Privilégios e Imunidades da organização.

O posicionamento reforça a preocupação da ONU com a segurança de seus funcionários e a integridade de suas instalações, especialmente em um contexto de agravamento das tensões na região. A organização voltou a sublinhar que a proteção de seus espaços e missões é um princípio fundamental para o cumprimento de suas atividades humanitárias e diplomáticas.