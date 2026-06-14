ONU: Guterres condena nova agressão de Israel em Beirute

247 - O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, condenou neste domingo (14) a nova agressão militar de Israel contra a capital do Líbano, Beirute. O dirigente da ONU também relacionou a escalada militar ao momento das negociações diplomáticas envolvendo Estados Unidos e Irã. As informações são do Metrópoles.

Em publicação nas redes sociais, Guterres afirmou que condena "veementemente os ataques israelenses de hoje em Beirute". Segundo o secretário-geral, "os ataques ocorreram apesar do cessar-fogo e em um momento em que se espera que os EUA e o Irã cheguem a um acordo que abrirá o caminho para uma resolução pacífica deste conflito. Este conflito está tendo um impacto devastador na economia mundial".

Ao comentar o cenário regional, Guterres pediu que os envolvidos no conflito adotem o "máximo de moderação neste momento crucial". A manifestação do secretário-geral foi contestada pelo Ministério das Relações Exteriores de Israel.

Em nota publicada nas redes sociais, a chancelaria israelense afirmou que a declaração de Guterres "recompensa e inflama" ações contra Israel. Em sua resposta, o governo israelense declarou: "O Hezbollah ataca. O Irã o apoia. Israel se defende".

A crítica mais dura veio na sequência da manifestação oficial. Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Israel, "Guterres ainda não consegue dizer a palavra 'Hezbollah' ou condenar o Irã. Omitir os agressores não acalma o conflito. Isso os recompensa e o inflama. Vergonha para você, Guterres".