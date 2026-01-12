Operação internacional intercepta navio e apreende quase 10 toneladas de cocaína no Atlântico

247 - Uma ampla operação internacional contra o tráfico transnacional de drogas resultou na apreensão de quase 10 toneladas de cocaína em alto-mar, no Oceano Atlântico. A ação ocorreu nos dias 6 e 7 de janeiro e culminou na interceptação de um navio mercante de bandeira estrangeira em águas internacionais próximas ao arquipélago das Ilhas Canárias, território espanhol.

A participação brasileira foi considerada estratégica, especialmente no compartilhamento de dados de inteligência que permitiram identificar, localizar e monitorar a embarcação suspeita. As informações trocadas entre a PF e autoridades estrangeiras foram determinantes para o sucesso da abordagem em alto-mar.

O navio interceptado havia passado por portos brasileiros em dezembro de 2025, o que reforçou a atuação da Polícia Federal na análise de rotas, movimentações e padrões ligados ao tráfico marítimo de grandes carregamentos de entorpecentes com destino ao mercado europeu. A partir dessas informações, foi possível acionar parceiros internacionais e coordenar a operação.

A abordagem da embarcação foi executada pela Polícia Nacional da Espanha, com o apoio de organismos internacionais e forças de segurança de diversos países. Durante a ação, 13 tripulantes, todos estrangeiros, foram detidos pelas autoridades espanholas e permanecem à disposição da Justiça daquele país.

Além do Brasil e da Espanha, a operação contou com a cooperação de autoridades de Portugal, dos Estados Unidos e de organismos internacionais, evidenciando a importância da atuação integrada no enfrentamento às organizações criminosas especializadas no tráfico internacional de drogas por via marítima.