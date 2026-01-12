Moraes autoriza novo processo contra Heleno por suposta incitação golpista

247 - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou nesta segunda-feira (12) que o general da reserva Augusto Heleno, ex-ministro do governo Bolsonaro condenado pela Corte por envolvimento na trama golpista, seja notificado a respeito da instauração de um processo pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República.

"Oficie-se à Comissão de Ética Pública da Presidência da República", diz a decisão de Moraes.

A comissão busca obter mais detalhes das manifestações do ex-ministro, registradas em reunião realizada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em 5 de julho de 2022. De acordo com a Polícia Federal (PF), essa reunião era uma espécie de preparativo para a execução de um plano golpista.

Em 22 de dezembro, Moraes concedeu a prisão domiciliar humanitária a Heleno. No caso da trama golpista, ele foi condenado a 21 anos de pena privativa de liberdade.