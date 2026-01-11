Médicos são chamados às pressas após piora de saúde de Bolsonaro, diz Carlos

247 - O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) afirmou neste domingo que o estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou piora enquanto ele cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. Segundo o parlamentar, médicos precisaram ser acionados para avaliar o quadro clínico do pai após a intensificação de sintomas que vêm afetando sua rotina na prisão.

De acordo com o ex-vereador, Jair Bolsonaro enfrenta crises persistentes de soluços, azia constante e episódios recorrentes de vômito, o que estaria dificultando tanto a alimentação quanto o sono do ex-presidente.

Ainda segundo Carlos Bolsonaro, o médico responsável pelo acompanhamento de Jair Bolsonaro foi chamado à unidade prisional após a evolução dos sintomas. O ex-vereador também relatou que o pai enfrenta problemas de ordem psicológica, associados às condições de encarceramento. “É perceptível, ainda, o grave abalo psicológico que sofre, agravado pelo fato de permanecer sozinho na solitária”, afirmou Carlos em sua postagem.

Jair Bolsonaro está preso desde o fim de novembro e cumpre pena de 27 anos e três meses, determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em razão de seu envolvimento na tentativa de golpe de Estado. Conforme relatado por Carlos Bolsonaro, a defesa do ex-presidente protocolou no fim de semana mais um pedido de prisão domiciliar humanitária junto ao STF, que ainda não havia sido analisado até o momento da divulgação da nota.

Na mesma manifestação pública, Carlos Bolsonaro compartilhou uma imagem que, segundo ele, mostraria Jair Bolsonaro durante uma crise de vômito.