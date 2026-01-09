Papa critica uso da força unilateral e cobra união global de países pela paz
Segundo o líder espiritual dos católicos romanos, as agressões violam o projeto divino, "o universo projetado por Deus"
247 - Em uma crítica contundente às incursões militares dos Estados Unidos em países soberanos, o papa Leão XIV denunciou nesta sexta-feira (9) a forma como nações vêm utilizando a força para impor seu domínio em escala global, “minando completamente” a paz e a ordem mundial estabelecida após a Segunda Guerra Mundial.
Em seu discurso, divulgado pela teleSUR, o líder do Vaticano criticou a violação das normas internacionais estabelecidas e lamentou que a busca pela paz tenha sido abandonada.
"A paz não é mais uma dádiva a ser perseguida, desejável em si ou na busca do estabelecimento do universo projetado por Deus", disse Leão.
Em 3 de janeiro, os EUA lançaram um ataque em larga escala contra a Venezuela, capturando o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, e levando-os para Nova York. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que Maduro e Flores enfrentariam julgamento por suposto envolvimento em “narco-terrorismo” e por representarem uma ameaça, inclusive aos Estados Unidos. O Supremo Tribunal da Venezuela transferiu temporariamente as funções de chefe de Estado para a vice-presidente Delcy Rodríguez, que foi oficialmente empossada como presidente interina perante a Assembleia Nacional em 5 de janeiro.