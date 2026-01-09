Papa critica uso da força unilateral e cobra união global de países pela paz

247 - Em uma crítica contundente às incursões militares dos Estados Unidos em países soberanos, o papa Leão XIV denunciou nesta sexta-feira (9) a forma como nações vêm utilizando a força para impor seu domínio em escala global, “minando completamente” a paz e a ordem mundial estabelecida após a Segunda Guerra Mundial.

Em seu discurso, divulgado pela teleSUR, o líder do Vaticano criticou a violação das normas internacionais estabelecidas e lamentou que a busca pela paz tenha sido abandonada.

"A paz não é mais uma dádiva a ser perseguida, desejável em si ou na busca do estabelecimento do universo projetado por Deus", disse Leão.

In a substantial critique of U.S. military incursions in sovereign countries, Pope Leo XIV on Friday denounced how nations were using force to assert their dominion worldwide, “completely undermining” peace and the post-World War II world order.#Venezuela #DonaldTrump… pic.twitter.com/jCbK4EbcBZ January 9, 2026

Em 3 de janeiro, os EUA lançaram um ataque em larga escala contra a Venezuela, capturando o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores, e levando-os para Nova York. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que Maduro e Flores enfrentariam julgamento por suposto envolvimento em “narco-terrorismo” e por representarem uma ameaça, inclusive aos Estados Unidos. O Supremo Tribunal da Venezuela transferiu temporariamente as funções de chefe de Estado para a vice-presidente Delcy Rodríguez, que foi oficialmente empossada como presidente interina perante a Assembleia Nacional em 5 de janeiro.