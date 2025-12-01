Papa Leão pede união entre líderes religiosos durante visita ao Líbano

247 - O papa Leão pediu aos líderes das diversos grupos religiosos do Líbano nesta segunda-feira (1) que se unam para tirar o país de anos de crise generalizada. Ele reuniu-se com membros das comunidades cristã, muçulmana sunita e xiita, e drusa, e pediu a eles que demonstrem que pessoas de diferentes tradições "podem viver juntas e construir um país unido pelo respeito e pelo diálogo", de acordo com declarações divulgadas pelas agência Reuters.

De acordo com a reportagem, o papa pediu aos líderes do Líbano que perseverem nos esforços após a guerra do ano passado entre Israel, apoiado pelos Estados Unidos, e o movimento militante xiita Hezbollah, apoiado pelo Irã, e os contínuos ataques israelenses, que ocorrem em violação ao cessar-fogo declarado.

O pontífice visita o Líbano até terça-feira (2), na segunda etapa de sua primeira viagem ao exterior, que começou na Turquia.

O Líbano tem a maior parcela de cristãos no Oriente Médio e foi alvo de inúmeros ataques do regime de Israel. O país também luta para sair de uma grave crise econômica.

O vice-chefe do Conselho Islâmico Xiita Supremo, Xeique Ali al-Khatib, agradeceu a Leão por sua visita durante a reunião inter-religiosa e disse que o país estava cheio de feridas "como resultado dos ataques contínuos de Israel".