Paquistão e China ampliam cooperação bilateral

247 - O Paquistão e a China ampliaram sua parceria estratégica com a assinatura de três memorandos de entendimento voltados à cooperação em dessalinização, tecnologia agrícola e desenvolvimento do setor de chá. Os acordos foram firmados durante a visita oficial do presidente paquistanês, Ali Zardari, à China, com foco na expansão de projetos conjuntos e no fortalecimento de áreas consideradas prioritárias para ambos os países.

As informações foram divulgadas pela agência Prensa Latina, com base em dados publicados pelo jornal paquistanês The News, que destacou a relevância dos novos compromissos para o avanço da colaboração bilateral.

Foco em tecnologia e segurança hídrica

Entre os principais pontos dos acordos está a cooperação em tecnologia agrícola, considerada estratégica para o aumento da produtividade e modernização do setor no Paquistão. A parceria também inclui iniciativas voltadas ao desenvolvimento do setor de chá, uma área de interesse econômico crescente para o país.

Outro eixo central dos memorandos é o projeto de dessalinização da água do mar, que tem como objetivo ampliar o abastecimento hídrico da cidade de Karachi, um dos maiores centros urbanos do Paquistão. A iniciativa busca enfrentar desafios relacionados à escassez de água, problema recorrente na região.

Fortalecimento da parceria bilateral

Os novos mecanismos de cooperação refletem o aprofundamento das relações entre China e Paquistão, que mantêm uma parceria estratégica consolidada ao longo dos anos. A assinatura dos memorandos durante a visita presidencial reforça o compromisso de ambos os países em ampliar projetos conjuntos em setores-chave para o desenvolvimento econômico e social.