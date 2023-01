Parlamento Europeu pede à Alemanha que dê tanques Leopard 2 à Ucrânia

Apoie o 247

247 - O Parlamento Europeu fez um pedido direto ao chanceler alemão, Olaf Scholz, para enviar tanques Leopard 2 à Ucrânia, que luta contra a operação militar russa.

Em um relatório desta quarta-feira (18), aprovado por 459 votos a favor, 93 contra e 85 abstenções, os eurodeputados pedem a implantação imediata de armas modernas e um sistema de defesa aérea de última geração e instam o chanceler alemão a entregar "sem demora" os tanques de batalha Leopard 2 que Kiev solicita.

O texto argumenta, segundo a Deutsche Welle, que a Ucrânia está defendendo sua integridade territorial dentro de suas fronteiras reconhecidas internacionalmente e precisa urgentemente de ajuda militar e armas pesadas para vencer a guerra.

Na mesma linha, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, se declarou "pessoalmente a favor" do envio de tanques de guerra para a Ucrânia.

“Continuaremos a apoiar a Ucrânia pelo tempo que for necessário. A hora é agora, eles precisam urgentemente de equipamentos e eu pessoalmente sou a favor do envio de tanques para a Ucrânia", disse Michel.

Apesar dos repetidos pedidos do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, por mais agilidade na entrega de armas pesadas, Scholz evitou se comprometer com o fornecimento dos Leopard 2, durante a cúpula de Davos na quarta-feira.

No entanto, ele manteve a porta aberta para uma autorização em uma cúpula especial de ministros da Defesa ocidentais na sexta-feira (20).

Questionado por um delegado ucraniano sobre o motivo da hesitação em assinar o envio, o líder alemão argumentou que seu país estava “estrategicamente interligado” com os EUA, França e outros “amigos e parceiros”, e que qualquer decisão sobre armas deveria ser parte de um esforço coletivo para ajudar a Ucrânia a vencer a guerra.

“Estamos trabalhando junto com eles, estamos discutindo com eles”, disse Scholz, referindo-se aos países aliados da Alemanha. “Nunca estamos fazendo algo sozinhos, mas junto com outros, especialmente os EUA, que são muito importantes nessa tarefa comum de defender a independência e a soberania ucraniana”.

Os EUA devem finalizar um pacote de ajuda militar para a Ucrânia totalizando aproximadamente US$ 2,5 bilhões em armamento, incluindo pela primeira vez veículos de combate Stryker, segundo a CNN.

