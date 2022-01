Pentágono: 8.500 soldados americanos em alerta para um possível envio ao leste da Europa

Apoie o 247

247 - Os Estados Unidos colocaram em alerta 8500 soldados para possível envio ao leste da Europa, afirmou nesta segunda-feira (24) o porta-voz do Pentágono, John Kirby.

A ordem foi emitida pelo secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, sob direção do presidente Joe Biden. Segundo Kirby, a decisão final de envio dos militares ainda não foi feita.

Tensões entre EUA e Rússia vem atingindo novos picos diariamente. O Kremlin faz manobras navais com sua Frota do Báltico, em reação às provocações vindas da Otan e de Joe Biden, presidente dos EUA, que flertam com a expansão para o Leste. A Rússia possui exigências de segurança históricas, que envolvem a não expansão para perto de suas fronteiras.

