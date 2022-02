Pepe Escobar: o mundo multipolar acaba de nascer

Apoie o 247

247 - Após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, reconhecer como repúblicas independentes as regiões separatistas, Lugansk e Donetsk, de maioria étnica russa na Ucrânia, o jornalista Pepe Escobar comentou no Twitter que “o verdadeiro mundo multipolar acaba de nascer — um dia antes do 22/2/22”.

“Putin em seu discurso surpreendente, sem fone de ouvido, sem teleprompter, pleno domínio dos fatos, astuto, retrospectiva histórica detalhada enfatizando o contexto: ‘Isso deveria ter sido feito há muito tempo’”, ressaltou o jornalista nas redes sociais.

Após o anúncio de Putin, os Estados Unidos impuseram sanções contra as regiões separatistas no leste da Ucrânia. O presidente dos EUA, Joe Biden, deve assinar uma Ordem Executiva proibindo "novos investimentos, comércio e financiamento" por cidadãos norte-americanos para ou nas regiões das Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk.

