Polícia do Capitólio pede reforço federal para enfrentar apoiadores de Trump

247 - A Polícia do Capitólio pediu reforço federal para lidar com os apoiadores de Donald Trump que invadiram a sede do Legislativo norte-americano para impedir a certificação da vitória eleitoral de Joe Biden pelo Congresso.

Segundo a CNN, foram identificados “diversos dispositivos suspeitos fora do edifício do Capitólio”. A Polícia Metropolitana de Washington enviou efetivos para apoiar a situação, incluindo tropas de choque.

O Capitólio está em lockdown, ninguém entra ou sai, mas apoiadores de Trump estão quebrando vidros e invadindo o prédio. Além disso, os manifestantes estão se enfrentando com a polícia no local.

Trump foi às redes sociais pedir a permanência de seus apoiadores na sede do Legislativo, mas pediu para que não houvesse confronto com a polícia.

