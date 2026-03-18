Porta-aviões dos EUA deixa zona de guerra contra o Irã após incêndio a bordo

247 - O porta-aviões norte-americano USS Gerald R. Ford, atualmente mobilizado nas operações militares contra o Irã, deverá se deslocar temporariamente para um porto após um incêndio registrado a bordo. A decisão ocorre no 18º dia do conflito envolvendo forças dos Estados Unidos e Teerã, segundo informações divulgadas por autoridades militares.

De acordo com a agência Reuters, o navio — considerado o mais moderno e maior porta-aviões do mundo — segue atualmente no Mar Vermelho e deverá atracar na Baía de Souda, na ilha de Creta, na Grécia. A duração da parada ainda não foi informada oficialmente.

O incêndio teve início na lavanderia principal do navio e levou horas para ser controlado. Segundo autoridades norte-americanas, cerca de 200 marinheiros receberam atendimento médico por inalação de fumaça, enquanto aproximadamente 100 beliches foram afetados pelas chamas. Um militar precisou ser retirado da embarcação por helicóptero devido à gravidade dos ferimentos.

Apesar do incidente, os militares dos Estados Unidos afirmaram que não houve danos ao sistema de propulsão do porta-aviões, garantindo que a embarcação permanece operacional.

O USS Gerald R. Ford conta com mais de 5 mil tripulantes e transporta mais de 75 aeronaves militares, incluindo caças F-18 Super Hornet. O navio também possui sistemas avançados de radar capazes de coordenar operações aéreas e navegação.

A embarcação integra um grupo naval robusto, acompanhado por outros navios de guerra equipados com sistemas de defesa aérea, ataque de superfície e combate antissubmarino. Entre eles estão o cruzador Normandy, da classe Ticonderoga, e destróieres da classe Arleigh Burke, como Thomas Hudner, Ramage, Carney e Roosevelt.

Antes de ser enviado ao Oriente Médio, o porta-aviões já acumulava cerca de nove meses de missão, incluindo operações no Caribe, onde participou de ações envolvendo a Venezuela. A longa permanência em serviço levantou preocupações sobre o moral da tripulação e a capacidade operacional do navio.

Desde o início das operações militares contra o Irã, em 28 de fevereiro, os Estados Unidos afirmam ter realizado ataques contra mais de 7 mil alvos na região.