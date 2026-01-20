Presidente da Finlândia sugere "diplomacia da sauna" com Trump sobre a Groenlândia

247 - O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, afirmou que poderia convidar o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para uma sauna como forma de amenizar as tensões políticas envolvendo a Groenlândia e o relacionamento entre Washington e aliados europeus. A declaração foi feita em um tom bem-humorado, mas inserida em um contexto diplomático marcado por impasses e ameaças comerciais.

A sugestão foi apresentada por Stubb em entrevista ao Washington Post, durante o Fórum Econômico Mundial, realizado em Davos, na Suíça, segundo reportagem do portal RT. O presidente finlandês defendeu a adoção de uma abordagem tradicional de seu país para a resolução de conflitos, ressaltando que ambientes informais podem ajudar a criar confiança entre líderes.

“Às vezes é bom desacelerar, ir à sauna, tomar um bom banho e depois encontrar uma solução”, disse Stubb, ao comentar a importância de reduzir a tensão antes de negociações complexas. Questionado se conseguiria convencer Trump a participar da iniciativa, ele respondeu em tom de brincadeira: “Da diplomacia do golfe à diplomacia da sauna, por que não?”

A referência ao golfe remete a uma visita não oficial feita por Stubb à Flórida, em março de 2025, quando jogou uma partida com Trump. O presidente finlandês sugeriu que esse tipo de interação informal pode abrir espaço para conversas mais francas, fora do protocolo rígido das reuniões oficiais.

A chamada “diplomacia da sauna” é uma prática tradicional na política finlandesa, historicamente utilizada para criar um ambiente neutro e relaxado, considerado propício para discussões diretas e sensíveis. Segundo Stubb, esse costume cultural pode ter valor simbólico e prático em momentos de tensão internacional.

Não é a primeira vez que o líder finlandês recorre a essa metáfora. Em 2025, ele já havia sugerido que Trump e o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky, deveriam “tomar banho de sauna juntos” poucos dias após uma discussão pública entre os dois. Não há, no entanto, qualquer confirmação de que a ideia tenha sido levada adiante.

A proposta, contudo, não agradou a todos. O enviado especial do presidente russo Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, também presente em Davos, manifestou ceticismo em relação à iniciativa. “As abordagens primitivas de Stubb (golfe, sauna…) não funcionam. Pensamento estratégico, parcerias e foco na paz, sim”, escreveu Dmitriev na rede social X, ao comentar a declaração do presidente finlandês.

Dmitriev chegou ao fórum econômico para se reunir com a delegação americana em discussões sobre a guerra na Ucrânia e possíveis caminhos de cooperação econômica. Sua crítica reflete a visão de que gestos simbólicos não substituem estratégias diplomáticas mais amplas.

A fala de Stubb ocorre em meio a uma crise transatlântica crescente. Trump tem pressionado publicamente para que os Estados Unidos adquiram a Groenlândia, território autônomo pertencente à Dinamarca, país membro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). O presidente americano justifica a ideia com argumentos de segurança nacional.

Após a rejeição unânime da proposta por líderes europeus, Trump passou a ameaçar a imposição de tarifas elevadas a diversos países da União Europeia, com início previsto para 1º de fevereiro. A medida levou governos europeus a se prepararem para adotar contramedidas, ampliando o clima de tensão entre os dois lados do Atlântico.