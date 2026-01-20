Groenlândia deve estar preparada para possível invasão dos EUA, diz premiê

247 - O primeiro-ministro da Groenlândia, Jens-Frederik Nielsen, pediu à população da ilha nesta terça-feira (20) que dê início a uma preparação para uma possível invasão militar dos Estados Unidos ao território. A declaração saiu na Reuters.

De acordo com o premiê, autoridades da Groenlândia também se preparam para uma eventual agressão dos EUA. “O líder do outro lado (Donald Trump) deixou bem claro que essa possibilidade não está descartada. Devemos estar preparados para tudo", afirmou Nielsen.

"Mas precisamos enfatizar que a Groenlândia faz parte da aliança ocidental, a Otan, e se houver uma escalada ainda maior, isso também terá consequências para todo o mundo exterior", acrescentou.

Também nesta terça, Trump afirmou que "não há volta atrás" em seu objetivo de controlar a Groenlândia, incorporada formalmente ao Reino da Dinamarca em 1953 e, atualmente, segue a Constituição do país europeu. O território é uma antiga possessão dinamarquesa.

Com cerca de 56 mil habitantes, a Groenlândia reúne expressivos recursos naturais, entre eles diversos tipos de metais, além de reservas de petróleo e gás. Situado em uma área estratégica entre os Estados Unidos e a Rússia, o território concentra hidrocarbonetos usados na produção de combustíveis, bem como ouro e urânio, material empregado tanto na geração de energia nuclear quanto na fabricação de armamentos atômicos.

Povos indígenas e segmentos do governo local demonstram oposição consistente à exploração de petróleo e gás natural, principalmente por razões ambientais.