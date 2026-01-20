Precisamos evitar uma guerra comercial por causa da Groenlândia, diz diretora-geral da OMC

Reuters - Todos os lados precisam encontrar maneiras de reduzir as tensões em torno das exigências dos Estados Unidos de assumir a propriedade da Groenlândia para que não acabe em uma guerra comercial total, disse a diretora-geral da Organização Mundial do Comércio, Ngozi Okonjo-Iweala, nesta terça-feira.

"Precisamos encontrar uma maneira de garantir que isso não resulte em uma guerra comercial, porque uma guerra comercial prejudicará não apenas os envolvidos nela, mas também terá repercussões negativas para outros", disse ela às margens do Fórum Econômico Mundial em Davos.

"Acho que o que estamos vendo e ouvindo em Davos é meio que uma leve redução do tom — ‘vamos dialogar, vamos conversar’."

No fim de semana, o presidente dos EUA, Donald Trump, ameaçou aumentar as tarifas sobre oito países europeus, a menos que seja fechado um acordo pelo qual os Estados Unidos possam comprar a Groenlândia da Dinamarca.