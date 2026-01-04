Presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez não está na Rússia

247 - O Ministério das Relações Exteriores da Rússia negou neste domingo (4) que a vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, esteja na Rússia, afirmando que a alegação feita por alguns veículos de comunicação é “fake news”, informou a agência TASS, citando o ministério.

Mais cedo, agências de notícias espanholas como 20 Minutos, The Objective e Vozpópuli relataram que, após o ataque dos Estados Unidos a Caracas, Rodríguez teria concedido uma entrevista por telefone ao canal estatal venezuelano VTV a partir de Moscou.

Posteriormente, a agência cubana Prensa Latina, citando a imprensa nacional da Venezuela, informou que Rodríguez continua no país.

No sábado (3), o Tribunal Supremo da Venezuela determinou que Rodríguez assumisse o cargo de presidente interina após o sequestro de Nicolás Maduro por forças dos Estados Unidos.

O Ministério das Relações Exteriores disse no sábado que reconhece Rodríguez como chefe de Estado da Venezuela.