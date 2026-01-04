Primeira-ministra da Dinamarca protesta contra ameaça de roubo da Groenlândia por Trump

247 - A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, fez neste domingo (4) um duro protesto contra a ameaça de roubo da Groenlândia pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

“Devo dizer isto muito claramente aos Estados Unidos: não faz absolutamente nenhum sentido falar em qualquer necessidade de os Estados Unidos anexarem a Groenlândia. Os Estados Unidos não têm base legal para anexar um dos três países do Reino da Dinamarca”, escreveu a primeira-ministra na rede social X.

De acordo com a publicação, “o Reino da Dinamarca — e, portanto, a Groenlândia — é membro da OTAN e, consequentemente, está coberto pela garantia de segurança coletiva da Aliança”. “Já existe um acordo de defesa entre o Reino da Dinamarca e os Estados Unidos que concede aos EUA amplo acesso à Groenlândia. Além disso, o Reino fez investimentos significativos em segurança no Ártico”, continuou Mette.

“Portanto, exorto veementemente os Estados Unidos a cessarem suas ameaças contra um aliado historicamente próximo, e contra outro país e outro povo que declararam muito claramente que não estão à venda.”