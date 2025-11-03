Primeiro-ministro da Rússia inicia visita oficial de dois dias à China para aprofundar parceria estratégica

247 - O primeiro-ministro da Rússia, Mikhail Mishustin, inicia nesta segunda-feira (3) uma visita oficial de dois dias à China, com o objetivo de aprofundar a parceria estratégica entre Moscou e Pequim. O encontro marca mais uma etapa na aproximação entre os dois países, em meio a um cenário global de tensões geopolíticas e reorganização de alianças econômicas.

De acordo com a agência noticiosa russa TASS, Mishustin participa em Hangzhou da 30ª reunião entre os primeiros-ministros da Rússia e da China, ao lado de seu homólogo chinês, Li Qiang. As conversas têm como foco central a expansão da cooperação comercial e econômica, além do reforço das cadeias logísticas e industriais que conectam as duas potências.

Entre os temas em destaque, estão o fortalecimento da parceria no setor energético, especialmente no fornecimento de gás e petróleo, e a ampliação da colaboração em áreas de alta tecnologia e agricultura. A Rússia busca diversificar seus parceiros econômicos e reduzir sua dependência dos mercados ocidentais, enquanto a China continua investindo na estabilidade de suas fontes de energia e alimentos.

No segundo dia da visita, Mishustin seguirá para Pequim, onde tem agendado um encontro com o presidente chinês, Xi Jinping. A reunião deve abordar o avanço dos projetos bilaterais estratégicos e o papel conjunto de Rússia e China em organismos internacionais e fóruns multilaterais.A visita reforça o estreitamento dos laços sino-russos, que têm se intensificado desde o início da guerra na Ucrânia. Ambos os países vêm promovendo uma narrativa de cooperação econômica independente do Ocidente, buscando consolidar uma nova arquitetura global baseada em interesses mútuos e parcerias regionais.