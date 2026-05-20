Primeiro-ministro do Canadá condena tratamento de Israel a detidos da Flotilha: "abominável"

247 - O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, criticou nesta quarta-feira (20) o tratamento dado por Israel aos ativistas da flotilha humanitária interceptada em águas internacionais a caminho da Faixa de Gaza. Em publicação nas redes sociais, o premiê classificou como "abominável" a conduta das forças israelenses contra os civis sequestrados. As informações são da agência Reuters.

Carney também condenou imagens divulgadas pelo ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, nas quais os ativistas aparecem ajoelhados, alinhados no chão e com as mãos amarradas para trás. "O tratamento abominável dado aos civis a bordo da flotilha, incluindo o que foi documentado em imagens compartilhadas por Itamar Ben-Gvir, é inaceitável", afirmou.

O governo canadense informou anteriormente que convocaria o embaixador de Israel para apresentar um protesto formal após a divulgação do vídeo. Carney também lembrou que o Canadá já impôs sanções contra o ultradireitista Ben-Gvir. Segundo o premiê, as medidas incluem congelamento de bens e proibição de entrada no país devido a "repetidos incentivos à violência".

O governo canadense vem adotando uma postura mais dura em relação a Israel desde que Carney assumiu a liderança do Partido Liberal e o cargo de primeiro-ministro, em março de 2025, substituindo Justin Trudeau.