Israel agrava tensões regionais com atos agressivos contra flotilha, Líbano e Cisjordânia ocupada

247 - Forças israelenses continuam a interceptar embarcações de ajuda destinadas a Gaza, detendo centenas de participantes de flotilhas em águas internacionais.

Israel enviou uma “frota naval totalmente equipada” para interceptar dezenas de barcos que tentavam entregar ajuda humanitária a palestinos em Gaza. Tropas armadas usaram lanchas para abordar as embarcações e deter ativistas em águas internacionais próximas a Chipre.

Duas semanas antes, forças israelenses já haviam interceptado 22 embarcações da Flotilha Global Sumud na costa da Grécia e detido 181 voluntários que participavam da missão humanitária.

Ataques no Líbano e ações na Cisjordânia

No Líbano, aeronaves israelenses atacaram um edifício na área de al-Mushaqqa, no distrito de Tiro, no sul do país, cerca de uma hora depois de o Exército israelense emitir uma ordem de deslocamento forçado para moradores da região. A informação é da Al Jazeera.

O Hezbollah afirmou que continuou contra-atacando ao lançar foguetes e drones contra o exército agressor israelense no sul do Líbano. De acordo com o Ministério da Saúde libanês, o número de mortos em ataques israelenses no país desde 2 de março ultrapassou 3 mil.

Na Cisjordânia ocupada, incursões militares israelenses ocorreram durante a noite, enquanto colonos israelenses invadiram comunidades palestinas. Segundo os relatos reunidos pela Al Jazeera, colonos em quadriciclos entraram no vilarejo de Abu Nujaym, a sudeste de Belém, posicionaram-se em bairros e intimidaram moradores palestinos com barulho e direção errática.

Forças israelenses também prenderam dois irmãos, incluindo um adolescente de 15 anos, na cidade de Tal, a sudoeste de Nablus, além de invadirem vilarejos vizinhos. Em Hebron, quatro palestinos, incluindo uma criança, foram detidos durante operações em que casas foram revistadas e os detidos, segundo o relato, foram agredidos sem justificativa.

A Al Jazeera também informou que colonos israelenses armados, sob proteção militar, atacaram uma residência palestina em Wadi al-Rakhim, ao sul de Hebron, lançando coquetéis molotov que incendiaram um curral de ovelhas e um forno tradicional.