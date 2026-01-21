Principal organização consultiva da China avalia cenário macroeconômico e metas do 15º Plano Quinquenal

247 - O principal órgão consultivo político da China realizou, em Pequim, um simpósio dedicado à análise da situação macroeconômica do país e aos desafios do desenvolvimento no médio prazo. O encontro reuniu dirigentes da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPC), especialistas e representantes de instituições estatais, em um momento de transição para o chamado 15º Plano Quinquenal, que abrangerá o período de 2026 a 2030.

Segundo a agência Prensa Latina, no simpósio, o presidente do Comitê Nacional da instituição, Wang Huning, destacou a importância de estudar e aplicar de forma integral o pensamento econômico de Xi Jinping, além de implementar os consensos alcançados na recente sessão plenária do Comitê Central do Partido Comunista da China e na Conferência Central de Trabalho Econômico. Segundo ele, a CCPPC deve reforçar seu papel em pesquisas, aconselhamento político e supervisão democrática diante dos desafios teóricos e práticos do desenvolvimento socioeconômico no novo ciclo de planejamento.

Wang Huning ressaltou ainda que cabe ao órgão contribuir com propostas qualificadas e apoio institucional para a execução das prioridades econômicas estabelecidas para o ano em curso. Na avaliação apresentada, a atuação da CCPPC também deve colaborar para a divulgação das políticas governamentais, o esclarecimento de dúvidas da população, a estabilização das expectativas e o fortalecimento da confiança social na trajetória econômica do país.

Ao longo do encontro, doze membros da CCPPC e especialistas convidados apresentaram sugestões voltadas a áreas consideradas estratégicas, como inovação em inteligência artificial, estímulo ao consumo, investimentos produtivos, sustentabilidade fiscal, segurança alimentar, geração de empregos de qualidade e comércio exterior. As análises indicaram que, apesar das pressões internas e externas, a economia chinesa avançou em 2025 com melhora na qualidade do crescimento.

A sessão foi presidida pelo vice-presidente da CCPPC, Wang Yong, e contou com a participação de outros altos dirigentes da organização, além de representantes do Departamento Nacional de Estatísticas e da Federação Chinesa da Indústria e Comércio. De acordo com projeções oficiais preliminares, a China registrou em 2025 um crescimento do Produto Interno Bruto de cinco por cento.

O governo chinês reafirmou o compromisso de ampliar a abertura econômica ao mundo, com a adoção de novas medidas para incentivar o investimento estrangeiro e as exportações. Ao mesmo tempo, a estratégia inclui o fortalecimento do mercado interno e da demanda doméstica, considerados pilares centrais para sustentar o desenvolvimento econômico nos próximos anos.