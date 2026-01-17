Putin manifesta solidariedade a Cuba e reforça defesa da soberania dos países

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, manifestou solidariedade a Cuba e reiterou o apoio de Moscou à defesa da soberania e da independência da ilha caribenha. A declaração foi feita durante a cerimônia de apresentação das credenciais de novos embaixadores estrangeiros no Kremlin, em Moscou, ocasião em que o chefe de Estado russo enfatizou a natureza histórica e amistosa das relações bilaterais entre os dois países.

A informação foi divulgada pela agência Prensa Latina, que acompanhou o evento realizado no Salão Alexander Nevsky do Grande Palácio do Kremlin. Na cerimônia, o embaixador cubano em Moscou, Enrique Orta, apresentou suas credenciais ao lado de outros 35 representantes diplomáticos de diferentes nações.

Durante o pronunciamento, Putin ressaltou o compromisso contínuo da Rússia com Cuba. “Quero enfatizar que temos relações verdadeiramente sólidas e amistosas com Cuba. Sempre prestamos e continuamos a prestar assistência aos nossos amigos cubanos e nos solidarizamos com a sua determinação em defender a sua soberania e independência com todas as suas forças”, afirmou o presidente russo.

Além do representante cubano, também participaram da cerimônia chefes de missões diplomáticas de outros países da América Latina, entre eles Brasil, Colômbia, Peru e Uruguai, o que reforçou o caráter multilateral do encontro no Kremlin.

Em outro momento de seu discurso, Putin abordou questões relacionadas à segurança internacional e criticou abordagens que privilegiam interesses unilaterais. “A segurança de alguns países não pode ser garantida à custa de outros; ela deve ser verdadeiramente abrangente e equitativa”, declarou. Segundo ele, esse princípio está consagrado em documentos internacionais fundamentais e seu desrespeito “nunca trouxe, nem jamais trará, nada de bom”.

O presidente russo também afirmou que Moscou mantém disposição para o diálogo e a cooperação com a comunidade internacional. “Estamos prontos para manter relações abertas e mutuamente benéficas com todos os parceiros interessados em cooperação”, enfatizou.

Ao tratar do papel das instituições multilaterais, Putin destacou o apoio da Rússia ao fortalecimento do sistema das Nações Unidas, lembrando que a organização completou 80 anos no ano anterior. Ele observou que, após a Segunda Guerra Mundial, os países vencedores conseguiram estabelecer bases comuns para a convivência internacional. Na avaliação do líder russo, naquele período, “conseguiram se unir, encontrar um equilíbrio de interesses e concordar com as normas e princípios fundamentais das relações internacionais, que foram consagrados na Carta das Nações Unidas em sua totalidade, integridade e interconexão”.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Moscou também criticou a retórica de Donald Trump. Em pronunciamento à imprensa na quinta-feira (15), Maria Zakharova, classificou como “inaceitável” a “linguagem de chantagem e ameaças” usada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra Cuba, em um contexto de crescente tensão política e militar na região, informou a agência Prensa Latina.

A diplomata russa ressaltou que Moscou “segue de perto a situação na América Latina e no Caribe” e manifestou preocupação com “a escalada da retórica agressiva, particularmente em relação à nossa amiga, a República de Cuba”, apontando que qualquer disputa entre estados deve ser solucionada por meios políticos e diplomáticos.

Zakharova enfatizou que “essa linguagem é simplesmente inaceitável, especialmente no que diz respeito à ilha da liberdade, ao seu povo e ao seu governo, que vêm sofrendo há décadas todo o horror de sanções ilegítimas, ilegais e contrárias à lei”. Ela concluiu afirmando que espera que, ao final, “prevaleçam o pragmatismo e o bom senso”.