Putin alerta para deterioração do cenário global e cobra nova arquitetura de segurança

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que a situação no cenário internacional está se agravando de forma contínua e que a humanidade necessita, mais do que nunca, de cooperação entre as nações. As declarações foram feitas durante uma cerimônia de entrega de credenciais de novos embaixadores, em Moscou, na qual o chefe de Estado também defendeu a retomada de discussões substanciais sobre iniciativas russas para a construção de uma nova e justa arquitetura de segurança internacional, informa a TASS..

Ao abordar o contexto internacional, Putin afirmou que o quadro atual é de progressiva degradação. Segundo ele, “a situação no cenário internacional está se deteriorando cada vez mais”, acrescentando: “Parece-me que ninguém discordará disso.” O presidente russo criticou a substituição da diplomacia e da busca por consensos por ações unilaterais, que classificou como perigosas. “Em vez de diálogo entre os Estados, há um monólogo daqueles que, por direito de força, consideram permissível ditar sua vontade, ensinar os outros a viver e dar ordens”, disse.

Para Putin, é necessário insistir com mais firmeza no cumprimento do direito internacional por parte de toda a comunidade global e oferecer “assistência concreta à nova ordem mundial multipolar, mais justa, que está emergindo”. Ele voltou a defender um sistema internacional baseado no equilíbrio e no respeito mútuo entre os Estados.

Ao tratar da política externa russa, o presidente destacou que o país está “sinceramente comprometido com os ideais de um mundo multipolar”. Segundo ele, “nosso país sempre buscou e continuará a buscar uma política externa equilibrada e construtiva, que leve em consideração tanto nossos interesses nacionais quanto as tendências objetivas do desenvolvimento global”. Putin afirmou ainda que a Rússia tem interesse em manter relações abertas e mutuamente benéficas com todos os parceiros, aprofundando laços políticos, econômicos e humanitários e enfrentando conjuntamente desafios e ameaças comuns.

Nesse contexto, ele reforçou que Moscou está pronta “para construir relações igualitárias e mutuamente benéficas com todos os parceiros internacionais em prol da prosperidade, do bem-estar e do desenvolvimento universais”. Putin também sublinhou a defesa do fortalecimento do papel central das Nações Unidas, ressaltando que os princípios da Carta da ONU são “necessários agora mais do que nunca”.

Sobre a arquitetura de segurança internacional, o presidente russo afirmou que a segurança deve ser indivisível e abrangente. “Não se pode garantir a segurança de alguns [países] à custa da segurança de outros. Este princípio está consagrado nos documentos jurídicos internacionais fundamentais”, declarou. Segundo ele, ignorar esse princípio “nunca levou a nada de bom e nunca levará a nada de bom”.

Putin lembrou que a Rússia tem apresentado, repetidamente, iniciativas para a criação de uma nova arquitetura de segurança europeia e global, que seja confiável e justa. Ele avaliou que seria oportuno retomar uma discussão substantiva dessas propostas “para consolidar as condições nas quais um acordo pacífico para o conflito na Ucrânia pode ser alcançado, e quanto antes, melhor”.

Ao falar especificamente sobre a guerra na Ucrânia, Putin afirmou que a crise foi “resultado direto de anos de ignorar os justos interesses da Rússia e de uma política deliberada de criação de ameaças à nossa segurança e de avanço do bloco da OTAN em direção às fronteiras russas”. Segundo ele, Moscou busca “uma paz duradoura e sustentável que garanta de forma confiável a segurança de todos”. O presidente reconheceu que “nem todos, inclusive em Kiev e nas capitais que a apoiam, estão prontos para isso”, mas acrescentou: “Esperamos que a consciência dessa necessidade venha mais cedo ou mais tarde. Enquanto isso, a Rússia continuará a alcançar seus objetivos de forma consistente.”

Putin reiterou que uma solução pacífica para o conflito ucraniano deve ser alcançada “o quanto antes”. Ao comentar as relações internacionais da Rússia, afirmou que o estado atual dos vínculos com países europeus “deixa muito a desejar”, mas destacou que Moscou está pronta para restaurá-los. “Em geral, como tenho observado repetidamente, estamos abertos à cooperação mutuamente benéfica com todos os países, sem exceção”, afirmou.

O presidente também declarou solidariedade a Cuba, ressaltando que Rússia e a República de Cuba mantêm relações fortes e amistosas. “Sempre prestamos assistência aos nossos amigos cubanos e estamos em solidariedade com sua determinação de defender sua soberania e independência com todas as suas forças”, disse. Putin ainda mencionou que a cooperação russo-afegã ganhou impulso recente após o reconhecimento oficial, por Moscou, das novas autoridades do país, e avaliou que o capital positivo das relações com a Coreia do Sul foi “em grande parte desperdiçado”, manifestando expectativa de que os laços possam ser restaurados.