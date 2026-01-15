TV 247 logo
      Nathalia Urban por Milenna Saraiva

      Esta seção é dedicada à memória da jornalista Nathalia Urban, internacionalista e pioneira do Sul Global

      Nathalia Urban
      Cooperação entre Rússia e Brasil avança, diz Putin

      Presidente russo falou em novos projetos entre os países

      Luiz Inácio Lula da Silva e Vladimir Putin em Moscou, Rússia (Foto: Ricardo Stuckert / PR)

      247 - O trabalho conjunto entre Rússia e Brasil está se desenvolvendo de forma constante e vem sendo ampliado com novos projetos mutuamente benéficos, afirmou nesta quinta-feira o presidente russo, Vladimir Putin.

      “A cooperação entre Rússia e Brasil está se desenvolvendo de maneira estável e está sendo preenchida com novos projetos mutuamente vantajosos em diversas áreas”, disse Putin durante a apresentação de credenciais, de acordo com declarações divulgadas pela Sputnik

      Putin acrescentou que Rússia e Brasil compartilham visões semelhantes sobre a formação de uma ordem mundial multipolar.

