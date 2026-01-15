Cooperação entre Rússia e Brasil avança, diz Putin
Presidente russo falou em novos projetos entre os países
247 - O trabalho conjunto entre Rússia e Brasil está se desenvolvendo de forma constante e vem sendo ampliado com novos projetos mutuamente benéficos, afirmou nesta quinta-feira o presidente russo, Vladimir Putin.
“A cooperação entre Rússia e Brasil está se desenvolvendo de maneira estável e está sendo preenchida com novos projetos mutuamente vantajosos em diversas áreas”, disse Putin durante a apresentação de credenciais, de acordo com declarações divulgadas pela Sputnik.
Putin acrescentou que Rússia e Brasil compartilham visões semelhantes sobre a formação de uma ordem mundial multipolar.