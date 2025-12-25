Putin prevê década de avanços tecnológicos sem precedentes no mundo

247 - A próxima década deverá representar um ponto de inflexão histórico no desenvolvimento tecnológico global, com impactos profundos em praticamente todos os setores da economia e da vida social. Essa avaliação foi apresentada pelo presidente da Rússia, Vladimir Putin, ao projetar o cenário mundial para os próximos 10 a 15 anos, período que, segundo ele, será marcado por mudanças de escala inédita.

A declaração foi feita durante uma reunião do Conselho de Estado, realizada nesta quinta-feira (25), em Moscou. As informações foram divulgadas pela agência TASS, que acompanhou o encontro e reproduziu as falas do chefe de Estado russo sobre o ritmo acelerado das transformações tecnológicas.

Ao tratar do futuro próximo, Putin destacou o papel central da inovação e da inteligência artificial nesse processo. “Já está claro que este período trará uma transformação tecnológica colossal e o rápido desenvolvimento da inteligência artificial”, afirmou o presidente russo, ao comentar as perspectivas para os próximos anos.

Segundo ele, a magnitude dessas mudanças pode não encontrar paralelo na história recente da humanidade. “Este será, talvez, um avanço tecnológico sem precedentes na história mundial”, declarou, ao enfatizar que o mundo caminha para um salto qualitativo no campo da ciência e da tecnologia.

Durante a reunião, Putin também dirigiu um alerta direto a autoridades regionais e federais, além de representantes do setor empresarial. Para o presidente, o momento atual exige respostas imediatas e estratégicas. Ele afirmou que o ponto de virada já não é uma previsão distante, mas uma realidade concreta: o momento decisivo, segundo suas palavras, “já havia chegado para nós”.

As declarações reforçam a leitura de que a Rússia busca se posicionar de forma ativa diante das transformações globais impulsionadas pela inovação tecnológica, especialmente no campo da inteligência artificial, considerada um dos vetores centrais do desenvolvimento econômico e estratégico nas próximas décadas.