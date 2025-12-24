Putin avalia proposta dos EUA para plano de paz na Ucrânia

MOSCOU, 24 de dezembro (Reuters) - O presidente russo, Vladimir Putin, foi informado sobre os contatos com os enviados do presidente Donald Trump a respeito das propostas dos EUA para um possível acordo de paz com a Ucrânia, e Moscou agora formulará sua posição, disse o Kremlin nesta quarta-feira.

Trump, que afirma querer ser lembrado como um pacificador, tem reclamado repetidamente que acabar com a guerra na Ucrânia — a mais sangrenta na Europa desde a Segunda Guerra Mundial — tem sido o objetivo de política externa mais difícil de alcançar em sua presidência.

A Ucrânia e seus aliados europeus temem que Trump possa trair a Ucrânia e deixar as potências europeias arcando com os custos do apoio a uma Ucrânia devastada, após as forças russas terem tomado de 12 a 17 quilômetros quadrados (4,6 a 6,6 milhas quadradas) de território ucraniano por dia em 2025.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o enviado Kirill Dmitriev informou Putin sobre a viagem a Miami para contatos com os enviados de Trump.

Mas Peskov recusou-se a comentar a reação da Rússia às propostas, ou o formato exato dos documentos, afirmando que o Kremlin não iria se comunicar através da mídia.

"Todos os principais parâmetros da posição do lado russo são bem conhecidos pelos nossos colegas dos Estados Unidos", disse Peskov aos jornalistas.

"Agora pretendemos formular nossa posição com base nas informações recebidas do chefe de Estado e continuar nossos contatos em um futuro muito próximo através dos canais existentes que estão atualmente em funcionamento."

Putin afirmou nas últimas semanas que suas condições para a paz são que a Ucrânia ceda os cerca de 5.000 km² de Donbas que ainda controla e que Kiev renuncie oficialmente à sua intenção de aderir à aliança militar da OTAN.

Questionado sobre o formato dos documentos trazidos de Miami para Moscou por Dmitriev, Peskov disse que não era apropriado falar sobre isso com a imprensa.

O presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, em declarações à imprensa divulgadas por seu gabinete nesta quarta-feira, afirmou que as delegações ucraniana e americana se aproximaram da finalização de um plano de 20 pontos nas negociações realizadas no fim de semana em Miami.

Mas Zelensky afirmou que a Ucrânia e os Estados Unidos não chegaram a um consenso sobre as exigências de que a Ucrânia ceda as partes de Donbas que ainda controla, nem sobre o futuro da usina nuclear de Zaporizhzhia, que é controlada por forças russas.

Reportagem de Dmitry Antonov; Texto de Anastasia Teterevleva; Edição de Guy Faulconbridge