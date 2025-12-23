EUA repassam à Rússia versão atualizada do plano de Trump para o fim da guerra na Ucrânia

247 - O governo dos Estados Unidos entregou à Rússia uma nova versão do plano de paz proposto para encerrar o conflito na Ucrânia. A informação foi divulgada pelo conselheiro presidencial russo Yuri Ushakov, que explicou que o material permitirá a Moscou avaliar a aceitabilidade da proposta apresentada pela administração norte-americana.

Segundo Ushakov, o conteúdo encaminhado reflete uma atualização do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elaborado em coordenação com o governo ucraniano e seus aliados europeus, informa a Prensa Latina.

De acordo com o assessor do Kremlin, as autoridades russas aguardavam o retorno de Kirill Dmitriev para que ele pudesse relatar diretamente ao presidente Vladimir Putin os pontos discutidos durante reuniões realizadas em Miami. Pouco depois, o próprio Dmitriev confirmou sua saída dos Estados Unidos, após dois dias de negociações voltadas à busca de uma solução para o conflito na Ucrânia.

Pelo lado norte-americano, os encontros contaram com a participação do enviado presidencial Steve Witkoff e de Jared Kushner, empresário e genro do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A presença dessas figuras sinaliza o envolvimento direto de representantes próximos ao atual presidente dos EUA nas tratativas diplomáticas.

A entrega formal do plano à Rússia marca mais um capítulo nas tentativas de mediação internacional para o fim da guerra, em um contexto de intensas articulações entre Washington, Moscou, Kiev e capitais europeias, enquanto o Kremlin analisa os termos apresentados antes de definir sua posição oficial.