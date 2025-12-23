Rússia cobra transparência sobre negociações envolvendo Washington, Kiev e União Europeia após reuniões realizadas em Miami

247 - As recentes declarações de autoridades norte-americanas sobre um suposto avanço nas negociações relacionadas ao conflito na Ucrânia foram recebidas com cautela por Moscou. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que ainda não está claro o que exatamente está sendo chamado de progresso nas conversas e ressaltou a complexidade do tema, que dificilmente pode ser resolvido de forma pública.

“Não tenho informações sobre o que se entende por progresso, mas é improvável que um problema tão complexo possa ser resolvido publicamente; no entanto, suponho que com o tempo obteremos algum esclarecimento”, disse Peskov em entrevista à emissora Rossiya 1, na terça-feira.

Além das declarações à televisão russa, Peskov afirmou ao jornal Izvestia que é necessário avaliar em que medida eventuais acordos entre Estados Unidos, Ucrânia e União Europeia “estão em conformidade com o espírito de Anchorage”, em referência a entendimentos diplomáticos anteriores considerados relevantes por Moscou.

No último fim de semana, autoridades russas e norte-americanas se reuniram em Miami. Participaram das conversas o enviado especial do presidente russo para a cooperação econômica com países estrangeiros, Kirill Dmitriev, e o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, além de Jared Kushner, genro do presidente dos Estados Unidos. Paralelamente, uma delegação ucraniana também esteve na cidade, incluindo o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, Rustem Umerov, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, Andrei Gnatov.

Na segunda-feira, o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, avaliou o andamento do diálogo ao afirmar que considera “um grande avanço” o fato de as posições das partes terem ficado mais claras no processo de negociação. Ao término do encontro bilateral entre russos e norte-americanos em Miami, Dmitriev descreveu a reunião como construtiva.

Apesar dos contatos diplomáticos recentes, o conselheiro presidencial russo Yuri Ushakov afirmou no domingo que, até o momento, não há planos para a realização de uma reunião tripartite envolvendo representantes dos Estados Unidos, da Rússia e da Ucrânia, indicando que o processo segue sem um formato ampliado de negociação.