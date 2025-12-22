Petróleo sobe após EUA interceptarem navio-tanque com óleo venezuelano

247 – Os preços do petróleo registraram alta nesta segunda-feira após autoridades informarem que os Estados Unidos interceptaram um navio-tanque de petróleo em águas internacionais próximas à Venezuela, ampliando as incertezas sobre a oferta global da commodity.

De acordo com a agência Reuters, o barril do Brent avançou 46 centavos, ou 0,8%, chegando a US$ 60,93 por volta das 4h (horário de Greenwich). Já o petróleo West Texas Intermediate (WTI), referência nos Estados Unidos, subiu o mesmo valor percentual, para US$ 56,98 o barril.

Analistas apontam que o movimento reflete uma mudança de percepção do mercado diante da postura mais agressiva adotada por Washington em relação ao comércio de petróleo venezuelano. Para June Goh, analista sênior do mercado de petróleo da Sparta Commodities, “o mercado está despertando para o fato de que o governo Trump está adotando uma linha dura em relação ao comércio de petróleo da Venezuela”.

Segundo Goh, o impacto geopolítico se soma a outras tensões já existentes. “Os preços do petróleo foram sustentados por essa notícia geopolítica, juntamente com as tensões latentes entre Rússia e Ucrânia, em um mercado que, do ponto de vista fundamental, permanece bastante pessimista”, afirmou.

Autoridades informaram à Reuters que a Guarda Costeira dos Estados Unidos está perseguindo um navio-tanque de petróleo em águas internacionais próximas à Venezuela. Caso a operação seja concluída, será a segunda interceptação do tipo no fim de semana e a terceira em menos de duas semanas. A Casa Branca não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.

A recente recuperação dos preços do petróleo, segundo analistas, começou após o anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre um bloqueio “total e completo” a navios-tanque que transportam petróleo venezuelano sob sanções. O movimento foi reforçado por outros episódios, como relatos de um ataque com drones da Ucrânia a um navio da chamada “frota sombra” russa no Mar Mediterrâneo.

Para Tony Sycamore, analista da IG, “o mercado está perdendo a esperança de que as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia mediadas pelos Estados Unidos resultem em um acordo duradouro tão cedo”. Ele avalia que esses fatores ajudam a neutralizar as preocupações com o excesso de oferta. “Esses desdobramentos estão ajudando a compensar as preocupações contínuas com a superoferta e, combinados com a falsa quebra para baixo da semana passada, o equilíbrio de riscos está muito próximo de voltar a favorecer a alta do petróleo”, disse.

Apesar da alta recente, tanto o Brent quanto o WTI haviam recuado cerca de 1% na semana passada, após uma queda de aproximadamente 4% na semana anterior, encerrada em 8 de dezembro.

No campo diplomático, o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, afirmou no domingo que conversas realizadas na Flórida entre representantes dos EUA, da Europa e da Ucrânia buscaram alinhar posições para encerrar a guerra na Ucrânia. Segundo ele, tanto esses encontros quanto diálogos paralelos com negociadores russos foram produtivos.

No entanto, um dos principais assessores de política externa do presidente russo Vladimir Putin declarou que mudanças feitas por europeus e ucranianos em propostas apresentadas pelos Estados Unidos não melhoraram as perspectivas de um acordo de paz, mantendo o cenário de incerteza que continua a influenciar os mercados globais de energia.