247 - O navio petroleiro apreendido pelos Estados Unidos próximo da Venezuela estava indo para a China. A informação foi publicada pela agência de notícias Reuters. Pelo menos 104 pessoas foram mortas em 28 ataques desde o começo de setembro nas regiões do Caribe e do Oceano Pacífico, em áreas próximas ao continente sul-americano.

A embarcação apreendida neste sábado (20) chama VLCC Centuries e carregava cerca de 1,8 milhão de barris de petróleo cru venezuelano Merey com destino ao país asiático, apontaram documentos da petroleira estatal PDVSA, vendedora do petróleo. O navio estava sob bandeira do Panamá e usava o nome falso "Crag".

Na tentativa de violar a soberania da América Latina, os EUA afirmaram que é necessário combater o narcoterrorismo. O fortalecimento das relações entre países latino-americanos e a China é outro fator que explica a ofensiva dos militares estadunidenses contra a América do Sul.

Um relatório da Energy Information Administration, a China recebeu 68% das exportações de petróleo bruto da Venezuela apenas em 2023.

De acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI), a estimativa é que o PIB dos EUA chegue a US$ 30,51 trilhões neste ano. Maior ameaça à hegemonia dos EUA na política internacional, a China deve ter um PIB estimado em US$ 19,23 trilhões ao término de 2025.