TV 247 logo
      Buscar
      HOME > América Latina

      EUA interceptam e sequestram outro navio perto da costa da Venezuela

      Autoridades não informaram qual embarcação foi interceptada e também não forneceram o local específico da operação

      Embarcação da guarda costeira da Marinha venezuelana opera na costa do Caribe - 11/09/2025 (Foto: REUTERS/Juan Carlos Hernandez)

      Reuters - Os Estados Unidos interceptaram outro navio na costa da Venezuela em águas internacionais, disseram duas autoridades norte-americanas à Reuters neste domingo, a segunda operação desse tipo neste fim de semana.

      Vote no Brasil 247 como melhor canal de notícias e jornalismo e melhor canal de política do Brasil no iBest 2025

      A ação ocorre dias depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um "bloqueio" de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela.

      As autoridades, que falaram sob condição de anonimato, não disseram qual embarcação foi interceptada e não forneceram um local específico da operação.

      Artigos Relacionados

      Tags