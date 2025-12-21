EUA interceptam e sequestram outro navio perto da costa da Venezuela
Autoridades não informaram qual embarcação foi interceptada e também não forneceram o local específico da operação
Reuters - Os Estados Unidos interceptaram outro navio na costa da Venezuela em águas internacionais, disseram duas autoridades norte-americanas à Reuters neste domingo, a segunda operação desse tipo neste fim de semana.
A ação ocorre dias depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou um "bloqueio" de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela.
As autoridades, que falaram sob condição de anonimato, não disseram qual embarcação foi interceptada e não forneceram um local específico da operação.