Venezuela condena novo roubo e ato de pirataria dos EUA

247 - Caracas repudiou o novo roubo de petróleo cometido pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em comunicado divulgado neste sábado (20) pela vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez.

"A República Bolivariana da Venezuela denuncia e rechaça categoricamente o roubo e sequestro de um novo petroleiro privado que transportava petróleo venezuelano", diz o documento, publicado por Rodríguez na rede Telegram. No documento oficial, Caracas também condena o "ato de pirataria" e aponta uma série de ilegalidades nas ações dos EUA.

No início desta semana, Trump afirmou, em relação à Venezuela, que os EUA não permitirão que “um regime hostil se apodere do nosso petróleo, de nossas terras ou de quaisquer outros ativos, todos os quais devem ser devolvidos aos Estados Unidos”. Trump declarou o governo venezuelano como uma “organização terrorista estrangeira” e anunciou um bloqueio total de todos os navios petroleiros sancionados com destino à Venezuela ou que partam do país.