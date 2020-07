Recursos dos advogados de Serra na Suíça travaram envio de extratos suspeitos do ex-governador por 2 anos

247 - No início de 2019, as autoridades da Suíça permitiram o envio aos procuradores brasileiros de extratos bancários de movimentações suspeitas de financiamento de campanhas do ex-governador José Serra - são esses documentos que dão boa parte do lastro para a operação desta sexta-feira (3) contra o esquema serrista. Durante dois anos o envio dos extratos ficou bloqueado pela ação dos advogados de Serra e de seus operadores.

O último recurso apresentado pela defesa de Serra foi rejeitado pelo Tribunal Federal do país no dia 18 de janeiro do ano passado. A informação é do portal UOL.

Após a decisão, o Ministério Público Federal da Suíça enviou centenas de páginas de movimentações bancárias ao Brasil, permitindo o avanço das investigações. O processo que deveria ser rápido levou quase dois anos para concluir, com as diversas tentativas dos advogados de Serra de impedir que as informações chegassem aos procuradores brasileiros, acrescenta a reportagem.

Em uma das tentativas, os advogados de Serra alegaram que o STF reclassificou os crimes do ex-governador e que, portanto, eles seriam "apenas crimes eleitorais". O Tribunal Federal Suíço respondeu que os documentos são "potencialmente úteis para reconstruir de maneira completa o fluxo do dinheiro relacionado a crimes cometidos depois de 2010, que não estão prescritos". Além disso, as autoridades da Suíça destacaram que as decisões adotadas dentro do Brasil não declaram que uma investigação estrangeira deveria ser abandonada.

